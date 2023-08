Verdachte (24) van fatale steekpartij azc Hardenberg probeerde eerder iemand te doden

Podcast 'HeraKlets' ‘Heracles werd echt niet wegge­speeld in Amsterdam, het zag er gewoon goed uit’

Heracles Almelo is terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Lammers ging tijdens de rentree met 4-1 onderuit bij Ajax. In de nieuwe wekelijkse podcast HeraKlets blikken clubwatcher Ralph Blijlevens en host Frank Bussink terug op het duel in Amsterdam. „Na de 2-1 was de boost om een resultaat over de streep te trekken verdwenen.”