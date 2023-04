Verhuizing Taalschool kost Hardenberg 720.000 euro, maar moet druk op Ambelt verlichten

Jeugd Dedems­vaart gooit eigen glazen in met incidenten, jongeren­cen­trum sluit deuren: ‘Dit kan echt niet’

Een fel geluid schalt door multifunctioneel centrum en Grand Café De Baron in Dedemsvaart. Het brandalarm gaat af, paniek en onrust. Een baldadige actie van de jeugd van Dedemsvaart, deels bijeen in het jongerencentrum, is de druppel na maanden van incidenten. Het jongerencentrum sluit per direct de deuren.