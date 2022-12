Wavin maakt straks alleen nog leidingen van gerecycled kunststof

Volgend jaar klaphamer­ver­bod in gemeente Twenterand na oproep van ouders van overleden Bram (12)

VRIEZENVEEN - Er komt volgend jaar een verbod op klaphamers in de gemeente Twenterand. Dit naar aanleiding van de oproep van de ouders van de Haaksbergse Bram Freriks (12), de jongen die vorig jaar bij een ongeluk met een knalijzer overleed. Bovendien: in Vriezenveen ging het in 2015 mis.

22 december