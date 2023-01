Wie steelt show bij eerste dierenparade in Hardenberg? ‘Waarheid vertellen soms lastig’

Einde Konings­dagop­tocht Ommen (maar alterna­tief voor traditie lonkt)

Geen praalwagens meer over de Vechtbrug in het voorjaar. Scholen haken af voor de traditionele Koningsdagoptocht in de stad - goed voor duizenden bezoekers - en in de samenleving is te weinig animo, stelt Oranjevereniging Ommen. Voorzitter Rico Magsino wil niet met een fractie van de stoet verder en mikt op een nieuw feestje. „Hopelijk die dag te water.”

