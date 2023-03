Wie wil de boom in? Gebrek aan vrijwilligers bij Hoogstambrigade

Almelo verkoopt Huize Alexandra; al zitten er voorlopig nog 300 Oekraïense vluchtelin­gen in het voormalige meisjesin­ter­naat

Huize Alexandra gaat in de verkoop, al worden momenteel een kleine 300 Oekraïense vluchtelingen in het voormalige meisjesinternaat in Almelo opgevangen. Het kolossale gebouw moet in de toekomst tegen de vlakte, om ruimte te maken voor woningen.