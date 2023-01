Afscheidstoernee Dwight Lodeweges bij VVOG begonnen: ‘Zonde dat hij stopt’

11 nieuwe gedenkste­nen voor weggevoer­de Joden uit Putten: ‘We willen jongere generaties geïnteres­seerd krijgen’

Vandaag worden er in Putten elf gedenkstenen geplaatst voor de huizen waar Joden woonden die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Het is een initiatief van Stichting Samen Verder Putten. De stichting probeert - naast het leggen van gedenkstenen - jongeren met activiteiten te interesseren voor de Tweede Wereldoorlog. ,,Iets leuks doen en daarnaast de serieuze thema's op tafel krijgen.’’

28 januari