Asielzoekers mogen hele jaar door werken, Maarten van Panhuis uit Harderwijk is dolblij: ‘Ontzettend opgelucht’

Brugge­straat in Harderwijk autoluw? Prima, al ziet niet iedereen het probleem

Bijna geen autoverkeer meer in de Bruggestraat. Dat idee spreekt mensen in de binnenstad van Harderwijk wel aan. Net als het gevolg; dat ook uit de Kerkstraat en Vijhestraat doorgaande auto’s verdwijnen. Voer maar in, is de teneur. Al is niet iedereen duidelijk waaróm dat eigenlijk nodig is.