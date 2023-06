Bert begrijpt niets van gat in geluidscherm Hierden: ‘Al het lawaai wordt door die ene opening geperst’

Gelderse molens gered: provincie garandeert subsidies in coalitieak­koord

‘We houden de molensubsidies in stand’. Het is deze letterlijke zin uit het gisteravond gepresenteerde Gelderse coalitieakkoord die bij de eigenaren van de 160 molens in Gelderland en het bestuur van de Molenfederatie Gelderland tot grote opluchting heeft geleid. De moleneigenaren kunnen blijven rekenen op de 2000 euro subsidie per jaar om hun monument in stand te houden.