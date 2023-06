Bewolkt in Harderwijk vanochtend

met quiz Film over wolf scoort hoge kijkcij­fers, maar er is ook kritiek. Filmmaker reageert: ‘Ik ben bijzonder trots’

Filmmaker Cees van Kempen nam afgelopen zondagavond 683.000 kijkers mee de natuur in. In de film Wolf vertoefde hij 600 dagen in het veld om wolven in beeld te brengen. Als gevolg van zijn avonturen stopte hij met vlees eten en heeft hij niet langer melk in zijn koelkast staan.