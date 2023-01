Bouw parkeergarages Waterfront Harderwijk loopt jaren vertraging op: ‘Had dat liever niet gezien’

Oplossing voor omstreden parkvilla in Harder­wijks Waterfront lijkt nog steeds heel ver weg

Hoe nu verder met de omstreden parkvilla in het Waterfront in Harderwijk? De gemeenteraad wil dat de toren wordt verplaatst en de hoogte omlaag gaat, maar de wethouder waarschuwt dat dit het hele plan in gevaar brengt. Omwonenden vinden de aanpassingen een ‘redelijk compromis’, terwijl de bewoners van de binnenstad hun messen slijpen.

31 december