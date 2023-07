De meeste voertuigen in Harderwijk komen uit 2011

Harderwijk hoopt nog steeds op Waterfront­the­a­ter, invulling Dolfinari­um­ei­land laat op zich wachten

Raakt de strook voor de ingang van het Dolfinarium in Harderwijk ooit gevuld? In het stadhuis droomt men nog steeds over een Waterfronttheater. Maar of dat er komt, wordt pas op z’n vroegst duidelijk in 2025. Daardoor laat de invulling van de 'commerciële plint’ op het Dolfinariumeiland waarschijnlijk nog jaren op zich wachten.