De Techniek Academie krijgt een plek in nieuwbouw Landstede MBO Harderwijk

Jacques de Groot, directeur van De Techniek Academie, ziet met de verhuizing in de nabije toekomst kansen voor de techniekbranche. ,,Dat we gezamenlijk in één gebouw komen, is wat mij betreft een mooie ontwikkeling. De Techniek Academie wil mensen in de regio Harderwijk enthousiast maken voor een beroep in de techniek. Dat zijn naast zij-instromers ook jongeren.”