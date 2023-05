Dit is hoe de eerste teams uit Harderwijk dit weekeinde speelden

Joep en Carolien tussen hoop en vrees door uitstel besluit over superkazer­ne Zeewolde: ‘De strijd is nog niet voorbij’

Gefrustreerd, boos en verdrietig zijn ze. ,,Ze komen hun afspraken niet na’’, zeggen Carolien en Joep den Brok in Zeewolde over Defensie, nu het besluit over de mogelijke komst van de superkazerne op de grond van hun en nog acht boerenbedrijven is uitgesteld tot in 2024. Landbouworganisatie LTO heeft goede hoop dat het een voorbode is van afstel.