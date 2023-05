Einde van azc Harderwijk in zicht? Vanaf 2026 volop woningbouw op kazerneterrein Kranenburg

Kerk Open Haven mogelijk thuisbasis voor welzijns­werk Zeewolde

De protestantse en de rooms-katholieke kerk in Zeewolde gaan hun kerkgebouw Open Haven mogelijk delen met welzijnsorganisaties. Het is een van de opties om het welzijnswerk in het dorp goed en veilig onderdak te bieden. ,,We gaan het eerst bespreken met onze gemeenteleden.’’