Elf minuten in Harderwijk vliegen voorbij, toch gebeurt er genoeg: ‘Alleen de pupil van de week ontbrak’

Verwenoch­tend in ziekenhuis St Jansdal is cadeautje voor Titia (52): ‘Shit man, ik ben degene die kanker had’

Borstkanker. Die diagnose klonk voor alle bezoekers van de Valentijnsverwenochtend van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Maar hoe ernstig hun ziekte ook is, vandaag stond eens niet hun binnenkant in het middelpunt. Alle aandacht ging naar de buitenkant. Want die wordt door alle focus op het herstel vaak vergeten, weten ze. ,,Ik ben meer aan het overleven.’’