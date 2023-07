Energienota onbetaalbaar? Hans (74) schiet te hulp: ‘Ze denken soms dat ik een deurwaarder ben’

Oppositie wantrouwt wethouder in hoofdpijn­dos­sier rond eenden­slach­te­rij Ermelo

Dat de wethouder op zijn blauwe ogen wordt geloofd? Die tijd is in Ermelo voorbij, blijkt telkens weer als de naam van Tomassen Duck-To valt. Bij de oppositie in de gemeenteraad is de argwaan in het hoofdpijndossier rond de eendenslachterij nu zelfs zó groot dat twee partijen het concept van belangrijk extern advies willen hebben, om te zien of wethouder Hugo Weidema geen belangrijke info heeft weggelaten.