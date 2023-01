Foutje, bedankt. Loopt Harderwijk tienduizenden euro’s mis door drie vergeten woorden?

Rechter negeert OM en stuurt stalker in Harderwijk tóch de cel in: ‘Zeer ernstig en zorgelijk’

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdag Salim H. (27) veroordeeld tot een gevangenisstraf en een taakstraf wegens de maandenlange stalking van zijn ex-vriendin in Harderwijk. H. veroorzaakte doodsangsten en veel stress bij zijn ex. Het kan niet anders dan dat zijn gedrag ook negatieve gevolgen heeft gehad voor de twee jonge kinderen van het voormalige stel, spreekt de rechtbank uit.

