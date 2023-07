Geen aanpak knooppunt en geen extra spitstrein: Noord-Veluwe eist tegemoetkoming van minister

Na uitbrander geeft OM informatie over telefoons rond liquidatie­po­ging Zeewolde en moord Peter R. de Vries

Na een stevige reprimande van de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie informatie verstrekt over telefoons in de zaak over een liquidatiepoging van een man in Zeewolde, die zijn aangetroffen bij verdachte Krystian M. (28). De rechtbank had op de vorige zitting in mei het OM een deadline gesteld van twee weken. De telefoons dienen ook als bewijs in de moordzaak rond Peter R. de Vries waarin M. ook verdachte is.