Dit stuurden jullie in: Op de camping kan er heel veel wél • De handjes uit de mouwen in Apeldoorn

Het einde van de zomervakantie is in zicht. Waar ze op sommige plekken nog druk de zomer aan het vieren zijn, zijn ze in Apeldoorn al druk bezig alles weer schoon te maken voor het nieuwe seizoen. En: Jurre heeft een mooie cijferlijst te pakken. Dit stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.