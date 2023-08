Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Harderwijk vandaag

Pergola in tuin Zeewolde geen ‘niemendal­le­tje’, bewoner draait op voor dwangsom van 2000 euro

Een man uit Zeewolde moet zijn pergola met barbecue afbreken of aanpassen. Want het bouwwerk is deels te hoog. Bovendien draait hij ook op voor de dwangsom van 2000 euro die de gemeente van hem opeist. Dat heeft de Raad van State besloten.