UPDATE Flinke politie-een­heid met kogelweren­de vesten bij Van der Valk-ho­tel in Harderwijk

Een flink aantal politieagenten in kogelwerende vesten is vrijdagavond enige tijd aanwezig geweest op de parkeerplaats van het Van der Valk-hotel in Harderwijk. Ook hing er korte tijd een politiehelikopter stil boven het hotel. Inmiddels is bekend waarom de agenten aanwezig waren.