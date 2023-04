Harderwijk kiest voor andere aanpak vervanging geluidsschermen A28

Gemeente ziet af van azc in Nederhorst den Berg na onrust en polarisa­tie

In de Noord-Hollandse plaats Nederhorst den Berg komt toch geen asielzoekerscentrum. De gemeente Wijdemeren, waar het dorp onder valt, ziet af van de plannen, omdat er ‘bijzonder veel onrust is ontstaan over het voornemen, waarbij sprake is van polarisatie’.