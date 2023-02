Harderwijk start proef met afvalcontainers voor pmd: zeven vragen en antwoorden

Te weinig elektrici­teit dreigt op Veluwe: zeven gemeenten vragen dringend om hulp

Als er niet snel wat gebeurt, dan komt de energievoorziening voor huishoudens en bedrijven in Noordwest-Veluwe in gevaar. Dat stellen zeven gemeenten in deze regio. Deze week is een brandbrief naar de provincie Gelderland gestuurd met een dringend verzoek om hulp.

27 januari