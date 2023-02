Harderwijk toont zich van zijn mooiste kant: ‘Er worden massaal spullen gebracht. Echt geweldig!’

met videoWie niet beter weet, denkt dat er een jaarmarkt gaande is bij de Turkse Mehmet Akif Ersoy Moskee in Harderwijk. Het is er deze dinsdagmiddag een komen en gaan van mensen. De reden is echter tragisch. Er wordt een inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. ,,Superlief, dankjewel.’’