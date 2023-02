Harderwijk zoekt oplossing om nieuwbouw scholen te financieren, zonder juridische strijd

Regio Veluwe wil flexwonin­gen om de vijftien jaar verplaat­sen van gemeente naar gemeente

Flexwoningen zitten er voorlopig niet in in Harderwijk. Er is op dit moment geen tijd en personeel voor bij de gemeente. En er zijn geen geschikte locaties om snel tijdelijke woningen neer te zetten. Wel wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om flexwoningen om de vijftien jaar te laten rouleren in plaatsen op de Noord-Veluwe.