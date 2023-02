Harderwijker (69) die dickpics naar jonge meisjes stuurde ontloopt celstraf: ‘Hij heeft een blanco strafblad’

SGP Nunspeet wil geen alcohol in lobby nieuwe sportcen­trum: ‘Daar lopen straks kinderen’

Het voornemen om het café in het nieuwe sportcentrum in Nunspeet uit te breiden naar de lobby, zodat daar ook alcohol mag worden geschonken, is de lokale SGP in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Wij keken daar vreemd van op’’, reageert raadslid Gerrald Bronkhorst. ,,We hebben niets tegen een biertje, maar vinden dit onwenselijk.’’