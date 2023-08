Harderwijker Benno Tempel (51) leidde Obama rond in zijn museum, nu wordt hij directeur van het Kröller-Müller

met poll Imposant burlend hert van Ermelose Dik verliest het van de tonderzwam

Het burlend hert in Ermelo is niet meer. Het imposante kunstwerk van Dik van Oers op de rotonde in de Harderwijkerweg was voor velen een herkenningspunt - we zijn weer thuis. Het liefst zien ze de nu lege plek weer snel gevuld. Wil de gemeente dat ook? Collega-kunstenaar John Spek - van de pauw op een andere rotonde - heeft wel een idee.