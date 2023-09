Harderwijks ziekenhuis St Jansdal opent eerste afdeling voor zelf opleiden studenten

‘Kale zandvlakte’ in Harderwijk is doorn in het oog, Gemeentebe­lang komt daarom met dit idee

Wie Harderwijk binnen komt varen, wordt begroet door een kale zandvlakte. Deze braakliggende driehoek gaat op termijn weliswaar op de schop, maar zover is het nog lang niet. Hoe het gebied er nu bij ligt is Gemeentebelang (én omwonenden) een doorn in het oog. De partij vindt dat daar snel iets aan moet worden gedaan.