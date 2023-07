Harderwijkse ecoloog waakt over alles wat op Veluwe leeft: ‘De bodem is hier zo zuur als azijn’

,,Knarsetandend.’’ Volgens ecoloog Jaap Schröder (66) is dat hoe Veluwse gemeenten hem bezien. De natuurliefhebber strijdt al twintig jaar tegen projecten waarbij dassen, vogels, insecten of bomen in de verdrukking dreigen te komen. Zo dient binnenkort in Den Haag een door hem aangespannen zaak over drie windturbines op een bedrijventerrein in zijn woonplaats Harderwijk. ,,Ik ben nogal optimistisch van aard.’’