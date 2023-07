Nationali­teit van man uit Harderwijk ten onrechte ingetrok­ken: ‘Geen bewijs voor genocide’

Het besluit van toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven om de nationaliteit van een man uit Harderwijk in te trekken vanwege betrokkenheid bij genocide in Rwanda, is deze week vernietigd. De rechtbank in Arnhem oordeelt dat het besluit niet zorgvuldig genoeg is genomen.