Heldere dag in Harderwijk

Burgemees­ter Harderwijk vertrekt: ‘Stoppen nu het allemaal nog leuk is’

De Harderwijkse burgemeester Harm-Jan van Schaik vertrekt per 1 september. Hij wordt dan lid van de Raad van Bestuur van Amaris Zorggroep, actief in de ouderenzorg in de Gooi en Vechtstreek en de regio Eemland. ,,Voor mij is dit een kans uit duizenden.’’