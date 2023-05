Historische Zuiderzeebotters bij zeilregatta Harderwijk

Camera erbij om incidenten rond Strandei­land Harderwijk te zien, en te voorkomen

Er zijn nog meer camera’s nodig in Harderwijk om toezicht te houden op het uitgaanspubliek. In de straten met de horecazaken in de binnenstad zijn met dat doel afgelopen jaren al steeds meer camera’s opgehangen. Burgemeester Harm-Jan van Schaik wil dat nu uitbreiden.