Informele huwelijksmarkt en slimme middenstanders centraal in nieuw boek over Harderwijk: ‘Verhalen buitelden over elkaar heen’

Voordragen van vrijwilli­gers voor Harderwijk­se Piet Dijkstra Prijs is weer mogelijk

Omdat de gemeente Harderwijk vrijwilligers van onschatbare waarde voor de samenleving vindt, is daarvoor in 2015 de Piet Dijkstra Prijs in het leven geroepen. In januari 2024 wordt de vrijwilligersprijs voor de tiende – en laatste – keer uitgereikt. Een vrijwilliger voordragen kan tot en met 11 november 2023.