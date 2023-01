Leegstaand pand in Harderwijk in lichterlaaie: rook trekt over woonwijk

Geld voor familieka­mer in nieuwbouw St Jansdal

In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan een familiekamer worden ingericht in het nieuwe deel van het ziekenhuis. De kamer is bestemd voor familie die in St Jansdal kan overnachten als kinderen vanwege een operatie langer op de kinderafdeling moeten blijven,

