Leerlingen duiken in slavernijverleden Harderwijk: ‘Naweeën merken we nog steeds’

Einde van azc Harderwijk in zicht? Vanaf 2026 volop woningbouw op kazerneter­rein Kranenburg

Hoeveel huizen er precies worden gebouwd op het voormalige kazerneterrein Kranenburg in Harderwijk, is nog ongewis. Maar wat vaststaat, is dat de schop in 2026 de grond in moet. En wat gebeurt er met het asielzoekerscentrum (azc)?