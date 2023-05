Lef & Co is nieuw restaurant gebouwd rond oude stadsmuur van Harderwijk: ‘Familiaire gezelligheid in historische ambiance’

Onderschat­te universi­teit in Harderwijk krijgt virtueel een tweede kans

Studenten in de straten, hoogleraren in de binnenstad, Harderwijk was halverwege de 18de eeuw een bruisende studentenstad. Met dank aan de toenmalige universiteit. De Gelderse Academie wil een virtuele reconstructie van de universiteit maken waar iedereen alsnog, bijna drie eeuwen later, de kennis van toen kan opdoen. De plannen voor een 5D-reconstructie worden woensdag gepresenteerd.