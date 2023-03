Maarten uit Harderwijk hoopt via rechter op doorbraak: ‘Hef beperking werk voor asielzoekers op’

Parkeerru­zie: nu Ermelo mensen op de bon slingert, eist SGP dat gemeente zelf regels naleeft

Foutparkeerders op de bon in Ermelo; daarover is een politieke ruzie gaande tussen het college van burgemeester en wethouders en oppositiepartij SGP. Nu wethouder Ronald van Veen weigert om parkeren toe te staan op het middenterrein van het Raadhuisplein, eist ex-wethouder Leo van der Velden dat de gemeente per direct extra parkeerruimte realiseert.