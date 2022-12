Man (33) rijdt in Harderwijk vermoedelijk onder invloed van drugs met zijn auto de sloot in

Grootscha­lig nieuwbouw­plan (157 woningen) loopt spaak door ‘dure eis’ van gemeente Harderwijk

Een woontoren zou er komen van 36 meter hoog, in totaal 178 appartementen en twee grote parkeerterreinen. Dat plan voor nieuwbouw op de plek van zorgcentrum Randmeer in Harderwijk strandde na hevige weerstand van omwonenden. Nu dreigt ook het aangepaste plan met 157 appartementen, een parkeergarage en een bouwhoogte van 23,5 meter in de ijskast te belanden.

19 december