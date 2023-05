Meisje (14) bijna jaar lang misbruikt door haar oom uit Harderwijk: ‘Je gaf mij het gevoel speciaal te zijn’

Ermelo twijfelt over het type asielop­vang: ‘Ons dorp kan honderden asielzoe­kers niet aan’

Ermelo worstelt met de keuze voor het type asielopvang. Burgemeester Hans van Daalen wil dat laten afhangen van het soort locatie waar straks voor wordt gekozen. In de gemeenteraad gaan juist stemmen op om hier meteen al een besluit over te nemen. ,,Wij denken dat een volwaardig asielzoekerscentrum (azc) te veel gevraagd is voor Ermelo.’’