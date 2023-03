Onderzoek in Harderwijk onthult: dolfijnen en walvissen hebben drie stemregisters, net als mensen

met video Schrik zit er goed in na brand bij restaurant in Ermelo: ‘Dan zie je vuur boven de boomtoppen uitkomen...’

Heel even dacht Kees van Hamersveld (50) uit Nunspeet dat zijn levenswerk in vlammen op ging. Na melding van brand bij zijn Restaurant Boshuis Drie in Ermelo, spoedde hij zich in alle vroegte naar de Sprielderweg. ,,Dan zakt de grond onder je voeten weg.’’