Ongelukskruising in Harderwijk pas in 2027 aan de beurt

Drie mensen belandden in het ziekenhuis, na twee ernstige ongelukken in korte tijd op hetzelfde kruispunt in Harderwijk. Vermoedelijke oorzaak in beide gevallen: rijden door rood. Nieuwe verkeerslichten staan voor 2027 op de planning. Over een tijdelijke maatregel wordt nog nagedacht. Een roodlicht-flitspaal misschien?