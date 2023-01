Ook wethouder verrast door aankondiging van sloop leegstaand zorgcentrum in Harderwijk

Wanneer kunnen vluchtelin­gen terecht in de noodopvang in Ermelo? En waar?

Het is nog onduidelijk wanneer vluchtelingen terecht kunnen in de noodopvang in Ermelo. De bedoeling was dat deze in het eerste kwartaal van dit jaar beschikbaar zou zijn, maar dat lijkt niet haalbaar. Zo is nog steeds niet zeker of de beoogde locatie aan de Horsterweg kan worden gebruikt en er is nog geen plan B.

