Opluchting bij DVS’33, maar bij VVOG nemen de zorgen toe: ‘We willen niet weer zo’n lang seizoen’

Noodopvang asielzoe­kers Ermelo veel later open, zelfs november nog niet zeker

De opening van een noodopvang voor asielzoekers in Ermelo loopt forse vertraging op. In oktober sprak waarnemend burgemeester Burmanje nog de verwachting uit dat uiterlijk in maart 250 tot 300 vluchtelingen kunnen worden opvangen op een voormalig voetbalveld. Dat blijkt veel te optimistisch te zijn geweest. De gemeente mikt nu op november.

1 februari