Opnieuw staat de auto van Marco in brand, deze keer is die niet meer te redden: ‘Ik weet wie erachter zit’

Met video Filmpje gooide leven van ‘The Champ’ overhoop, zelfs Netflix heeft interesse: ‘Compleet gekkenhuis’

Netflix dat interesse in hem heeft. Ontelbare volgers op social media. Vrouwen die zich aanbieden. Sinds Pieter ‘The Champ’ de Jongh viraal ging met een video waarin hij in steenkolenengels de Zimbabwaanse voetbalpers te woord staat, is zijn leven een groot feest. Hoe anders is dat 12 jaar geleden. Na zijn ontslag bij SDC Putten, waardoor hij echt alles kwijt is, denkt de voetbaltrainer zelfs aan zelfmoord. Over vallen, falen en weer opstaan, om vervolgens keihard toe te slaan.