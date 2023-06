Parkieten gedumpt in bos bij Harderwijk: ‘Dit is nooit de oplossing’

Oude synagoge Harderwijk biedt experience: ervaar zelf maar eens hoe het is om uitgeslo­ten te worden

De oude synagoge in Harderwijk wil een nieuwe stap zetten. Waar het nu nog vooral gaat om het herdenken van het leven van de Joden in vroeger tijden en hun dood in de oorlogsjaren wordt nu gemikt op het heden en het zelf beleven van uitsluiting in de ‘antisemitisme experience’. ,,We willen iets neerzetten voor de toekomst.’’