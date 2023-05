Redelijk bewolkt weer in Harderwijk vandaag

derde divisie Handhaven, nacompeti­tie en degradatie, het kan allemaal nog voor VVOG

Het contrast was groot op sportpark De Strokel, waar ACV zich door een 1-4 zege op VVOG kroonde tot kampioen van de derde divisie en met veel supporters uit Assen de titel vierde. De Harderwijkers weten nog steeds niet wat hun lot is. Handhaving, nacompetitie en degradatie: het kan allemaal nog. „De nacompetitie is een mogelijkheid om er in te blijven, maar geen bonus.”