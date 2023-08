Met video Dood Harderwijk­se huisarts schokt Italiaanse vrienden: Iedereen hoorde de paniek

De gewelddadige dood van de 60-jarige Harderwijkse huisarts Bert ter Horst heeft niet alleen in Nederland velen diep geraakt. Ook in het Italiaanse dorpje Montaldo di Mondivi, waar het drama zich afspeelde, was hij zeer geliefd. ,,Bert was een lieve glimlach voor ons allemaal.”