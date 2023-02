Scholen vinden dat Harderwijk zich niet aan de afspraken houdt: ze willen ‘hun’ geld zien

Vermiste kat Pip duikt bijna 100 kilometer verderop ineens op, beestje overleefde op egelvoer

Vijf weken lang was kater Pip kwijt. Eigenaresse Caroline Jansen had de straten rond haar huis in Alphen uitgekamd en briefjes opgehangen, maar geen spoor van het beestje. Tot ze een telefoontje kreeg uit Ermelo, ruim 90 kilometer verderop.

6 februari