Scholieren noodgedwongen met touringcar naar Nunspeetse basisschool: ‘Voor hem is het te druk’

Vervoersproblemen op de Verschoorschool voor bijzonder onderwijs in Nunspeet. Waar kinderen voorheen met taxibusjes naar school werden gebracht, wordt voor 32 leerlingen nu een touringcar ingezet. Gebrek aan chauffeurs is de oorzaak. ,,Voor de een is het niet leuk, voor de ander voelt het als schoolreisje.’’