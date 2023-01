St Jansdal ziekenhuis stelt morgen geen operaties meer uit vanwege griepgolf

Hardloop­wed­strijd op omstreden plek in Ermelo wordt aangepast: ‘Ik dacht: wat krijgen we nou?’

Op de omstreden plek in Ermelo waar mogelijk vluchtelingen worden opgevangen, wordt een hardloopwedstrijd georganiseerd. Organisator Gerard Peek, die het evenement de ‘Dassen TrailRun’ heeft genoemd, was niet op de hoogte dat de locatie die hij gekozen heeft erg dubieus is. Nadat hij met een ecoloog naar het gebied toe is gegaan past hij het parcours aan. ,,Ik had geen idee dat daar dassen zaten.’’

4 januari